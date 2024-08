Onde assistir Atlético-GO x Juventude pelo Brasileirão Série A no sábado (24)

Dragão vem embalado após conseguir primeira vitória após mais de dois meses

Augusto Araújo - 22 de agosto de 2024

Atlético-GO joga contra o Juventude neste sábado (24). (Montagem: Ingryd Oliveira/ Fernando Alves)

Ainda celebrando a primeira vitória após muitas semanas sem resultados positivos, o Atlético Goianiense volta a jogar pelo Brasileirão Séria A, contra o Juventude, pela 24ª rodada da competição.

O confronto acontece neste sábado (24), às 16h, no Estádio Antônio Accioly, localizado no Setor Campinas, em Goiânia.

A equipe rubro-negra vem com ânimo elevado, depois de vencer o Internacional por 1 a 0 na última rodada. O gol solitário foi marcado por Jan Hurtado.

Porém, apesar do triunfo (situação que não acontecia desde 15 de junho), o Dragão ainda amarga a última colocação do campeonato, a três pontos do 19º – o Cuiabá, que possui 18 pontos, com dois jogos a menos.

O Verdão também vem embalado, após vitória de 2 a 1 sobre o Athletico, lá em Curitiba (PR). Nenê e Yan Solto balançaram as redes para a equipe gaúcha.

Assim, o Juventude se encontra na 11º posição, com 28 pontos conquistados. Caso vença contra o Atlético-GO, o alviverde pode alcançar o 8º lugar.

Os canais do Premiere farão a transmissão ao vivo da partida, pelo sistema de pay-per-view. A plataforma digital Globoplay também transmitirá o jogo, pela internet.

Além disso, os fãs podem acompanhar os melhores momentos em tempo real por meio do chat do Placar UOL e do Globo Esporte.