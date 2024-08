Roupas de Virginia e família em batizado custam quase 2 anos de salário da maioria dos trabalhadores goianos

Vestimentas chamaram atenção e pertence as marcas Dolce e Gabbana e Prada

Gabriella Pinheiro - 22 de agosto de 2024

Virginia Fonseca e Zé Felipe. (Foto: Reprodução/ Instagram)

O batizado do sobrinho da influenciadora digital Virginia Fonseca, o pequeno Gabriel, de 01 ano, foi marcado pela presença da família, com Zé Felipe e as filhas Maria Alice e Maria Flor, e deu o que falar nas redes sociais pelos looks grifados e de alto valor escolhidos pelos famosos.

Em uma postagem publicada nas redes sociais, o casal aparece vestido de branco, juntamente com as pequenas e o bebê, e destacam a importância da cerimônia.

“Hoje foi dia de batizar o Gabriel em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo!! Que o amor de Jesus Cristo acompanhe a vida dele pra sempre!!! Te amamos Babiel, você é muito especial em nossa vida”, escreveu.

Mas o que chamou a atenção foi o preço das peças totalmente brancas utilizadas – das grifes Dolce e Gabbana e Prada. No total, o preço das vestimentas equivale a R$ 65 mil.

No comparativo, o valor representa 01 ano e 10 meses do salário da maioria dos trabalhadores goianos, conforme dados divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar Contínua (PNAD Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o levantamento, a média de remuneração dos trabalhadores do estado em 2023 foi de R$ 2.970 mil. Ou seja, para conseguir reunir a quantia, o empregado teria que trabalhar por cerca de 22 meses para obter R$ 65.340 mil.