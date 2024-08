Sem agasalho e meias, Prefeitura de Anápolis promete entregar todos os kits escolares até o final da próxima semana

Prefeitura informa que 70% do material já foi entregue. Pais perceberam redução significativa na quantidade de itens

Samuel Leão - 22 de agosto de 2024

Alunos da rede municipal de educação de Anápolis. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Anápolis)

A entrega dos 37 mil kits de uniformes da rede municipal de ensino deve ser realizada até a próxima sexta-feira (30) – último dia útil do mês. Pelo menos, essa é a promessa da Prefeitura de Anápolis. Conforme a Secretaria Municipal de Educação, 70% dos insumos já foram deixados nas escolas e o restante seguirá um cronograma logístico. Outro ponto levantado pelos pais é a redução significativa da composição dos itens deste ano.

A compasso de espera, já com o segundo semestre em curso, alguns pais e responsáveis já demonstram certa ‘descrença’. “Até agora não recebemos nada. O ano já está perto de acabar, ficou só na promessa. Não deram e o povo já está comentando que não vão dar mais esse ano, até porque o ano está mais perto do final do que do início, é um verdadeiro descaso”, contou Claudines, cujos filhos estudam na Escola Municipal Senador José Lourenço Dias.

Ao Portal 6, eles relatam ainda situações contraditórias. Em uma escola municipal, por exemplo, somente um item do kit foi entregue. “Entregou apenas o tênis na escola da minha menina, só para a turma do 2º ano, anteontem. Até o momento, seguimos esperando, torcendo para chegar ainda neste ano”, ressaltou Núbia Gutemberg, cuja filha estuda na Escola Municipal Betesda Primavera. Neste caso, conforme a Prefeitura, foi um erro pontual e a destinação dos demais itens será realizada, no máximo, até sexta-feira (23).

As famílias notaram uma redução na quantidade de itens que compõe o kit, que no último ano era formado por duas camisetas e duas bermudas para meninos; duas camisetas e dois shorts saia para as meninas; um agasalho; uma camiseta de manga longa para os anos finais; dois pares de meia e um par de tênis.

“Minha filha recebeu uma blusa, uma bermuda e um tênis apenas [Tasso Barros Vilela]”, complementou Naiara Viana.

Confira a nota da Prefeitura na íntegra:

A Prefeitura de Anápolis informa que a entrega dos uniformes segue um cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a localização das 107 unidades de ensino. Até esta quinta-feira, 70% dos 37 mil estudantes já receberam o kit e, até o fim da próxima semana, todos já estarão com o uniforme completo.

*Colaborou Karina Ribeiro