Metade do ano letivo passou e 35 mil alunos da rede municipal de Anápolis seguem sem uniforme

Prefeitura garantiu que kits serão entregues na próxima segunda-feira (12)

Samuel Leão - 09 de agosto de 2024

Imagem mostra alunos e professores da rede municipal de ensino. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Para ter acesso à educação, direito básico garantido pela Constituição Federal, uma criança precisa de alguns materiais. Além do kit escolar, com caderno, lápis e caneta, é necessário que sejam disponibilizados uniformes da instituição.

Em Anápolis, mais de 35 mil alunos retornaram às aulas neste mês de agosto. No entanto, mães e responsáveis denunciaram ao Portal 6 não terem recebido os uniformes, prometidos de maneira gratuita pela gestão. Alunos recém-matriculados, ou cujas roupas já não servem mais, acabam sendo obrigados a comparecer às aulas com outras vestimentas.

“Agora eles estão exigindo que comprem os uniformes. O meu sobrinho foi transferido para o Clóvis Guerra e, quando foi lá fazer a inscrição, disseram que não irão dar os uniformes, agora as pessoas terão que comprar”, contou Claudines, mãe de outro aluno.

Assim, conforme ela, há uma certa exigência para “darem um jeito” e comprarem os uniformes. Claudines também apresentou a preocupação com possíveis punições às crianças que não conseguirem o uniforme, além também da possibilidade de sofrerem bullying dos colegas.

“Na CMEI do meu filho, só recebemos os kits de materiais escolares básicos, o uniforme não. Na rede estadual os alunos já receberam”, complementou Thabytta Vieira.

Vale ressaltar que é uma das atribuições da prefeitura fornecer uniformes adequados para os alunos e o atraso não é novidade em Anápolis. No último ano, faziam parte do kit escolar duas camisetas e duas bermudas para meninos; duas camisetas e dois shorts saia para as meninas; um agasalho; uma camiseta de manga longa para os anos finais; dois pares de meia e um par de tênis.

No primeiro semestre de 2024, a denúncia já havia sido feito por pais e responsáveis em Anápolis, conforme noticiado pelo Portal 6.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis e a informação é de que, na próxima segunda-feira (12), serão entregues os 37 mil kits completos, agora contendo os uniformes.