6 startups goianas inovadoras para ficar de olho

Desde empresas de Inteligência Artificial (IA) para mães e pais, até plataforma de freelance, Goiás é palco de startups de sucesso

Maria Luiza Valeriano - 23 de agosto de 2024

Entre as startups, a ItsMob é uma plataforma que oferece carros de luxo para alugueis curtos ou longos (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Goiás tem se destacado como um criadouro de inovação e criatividade no mundo das startups – empresas novas com modelo de negócio escalável e que provoca impacto na sociedade. São ao menos 200, conforme o Mapeamento do Ecossistema de Inovação do Estado, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) e do Sebrae Goiás, com patrocínio da Unesco.

Diante disso, o Portal 6 selecionou seis startups goianos que estão ganhando destaque no mercado.

Meliva.ai

Com menos de um ano de vida, a Meliva.ai já está chamando a atenção devido à proposta inovadora. A startup oferece uma plataforma por assinatura que integra os principais motores de Inteligência Artificial Generativa, otimizando em até 90% o tempo de criação de conteúdo, segundo os criadores.

De textos a vídeos e avatares, a Meliva.ai promete facilitar a vida de criadores com planos a partir de R$ 39 mensais. A plataforma já impactou processos em grandes empresas como Ambev e FCJ Venture Builder e promete revolucionar a forma como conteúdos são gerados.

eFreela

A startup 100% goiana é uma plataforma de conexão entre profissionais autônomos e contratantes. De uma forma simples e unificada, é possível criar um perfil e encontrar diversas oportunidades freelance, principalmente no segmento de bares e restaurantes.

A facilidade de pagamento diretamente na plataforma é um dos grandes atrativos. Avaliada em R$ 5 milhões após uma rodada de investimento anjo, a eFreela está expandindo sua presença para cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, destacando-se pela inovação e eficiência.

Hoje com alcance nacional, Kevin Vidda, um dos fundadores da startup, afirmou ao Arena Broadcast, que as pessoas se surpreendem quando descobrem que a iniciativa nasceu em Goiânia.

Nanoterra

Especializada em nanobiotecnologia, a Nanoterra se dedica ao desenvolvimento de produtos e serviços sustentáveis para a indústria de cosméticos. Para tal, a startup combina tecnologia de ponta com um compromisso com a preservação ambiental, criando nanoativos veganos a partir de ativos sustentáveis brasileiros.

Além de oferecer produtos inovadores, a Nanoterra presta consultoria para empresas que buscam melhorar a competitividade de maneira sustentável, reafirmando o compromisso com a economia circular e a biodiversidade.

Mamãe Pingo

O aplicativo Mamãe Pingo surge como um guia essencial para pais e responsáveis. Desenvolvido por Luciane Costa e uma equipe de especialistas, o app oferece orientações práticas sobre cuidados infantis, desde a educação até o desenvolvimento.

A ideia surgiu quando a cientista, odontopediatra e CSO da startup percebeu, durante seu trabalho na Universidade Federal de Goiás (UFG), as dificuldades que mães enfrentam.

Com uma equipe de psicólogos, pedagogos e pediatras, o aplicativo oferece orientações para lidar com os comportamentos infantis e dicas para potencializar o desenvolvimento entre 0 e 5 anos.

ItsMob

Funcionando como um “Airbnb para carros”, a ItsMob permite que proprietários de veículos parados ganhem renda extra ao alugarem seus carros. Iniciando com carros populares, a startup expandiu para veículos de luxo, atendendo uma demanda crescente por opções exclusivas.

Desde 2021, a plataforma conecta proprietários e interessados em Goiás, no Distrito Federal e em São Paulo, oferecendo diárias a partir de R$ 1 mil. Com um modelo de negócios inovador, a ItsMob está redefinindo o conceito de mobilidade e compartilhamento de bens.

Iza

A Iza está transformando o mercado imobiliário como assistente corretora de inteligência artificial. Criada em junho de 2023, a startup visa agilizar o processo de compra e venda de imóveis, melhorando o atendimento ao cliente e capacitando corretores.

A IA auxilia na criação de conteúdos de marketing, como posts e vídeos, facilitando a captação de clientes e aumentando a eficiência do setor. A ideia surgiu com Loryane Lanne, uma das sócias do hub goiano Aceléron e encarregada da IA, quando ela notou que um dos principais desafios do mercado imobiliário é a demora no atendimento.