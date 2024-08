Em Anápolis, Daniel Vilela critica políticos que tentam destruir a reputação de adversários na eleição

Vice-governador participou de agenda na Acia com o Fórum Empresarial e também comentou sobre a disputa eleitoral na cidade

Pedro Hara - 23 de agosto de 2024

Daniel Vilela durante reunião na Acia. (Foto: Jota Eurípedes)

Durante agenda em Anápolis nesta sexta-feira (23), Daniel Vilela (MDB) criticou os políticos que tentam destruir a reputação dos adversários durante a eleição.

A declaração ocorre no momento em que Antônio Gomide (PT), Márcio Corrêa (PL) e candidatos a vereador na cidade sofreram ataques difamatórios coordenados por um suposto “gabinete do ódio”.

Daniel esteve na Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia), onde se reuniu com integrantes do Fórum Empresarial de Anápolis e com o Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás (Sinduscon).

A pauta do encontro com o vice-governador foi composta por ações que devem ser tomadas para garantir o desenvolvimento econômico da cidade e a federalização do Aeroporto de Cargas.

Durante a reunião, o emedebista pediu o esforço de todo o setor produtivo de Anápolis para que o crescimento do município seja mantido.

Daniel ponderou que para um bom político é importante “não se apegar às pequenas coisas” e trabalhar para fazer acontecer.

“É muito importante para um político não se apegar às pequenas coisas, não se preocupar em ficar tentando atrapalhar os outros, tentando destruir os outros, e trabalhar. O trabalho supera tudo. A boa gestão supera tudo, não tem política que enfrente uma boa gestão. Agora, se a gestão é ruim, a política é a primeira a abandonar aquela gestão”, afirmou o vice-governador.

Presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, em Anápolis, apoia Márcio Corrêa (PL), tendo indicado o médico Walter Vosgrau (MDB) como vice.