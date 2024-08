Esses são os próximos bairros a receberem troca de lâmpadas em Goiânia

Em nota ao Portal 6, Seinfra deu prazo para solucionar problema de iluminação pública na capital

Augusto Araújo - 23 de agosto de 2024

Prefeitura deu prazo para modernização de toda a iluminação pública em Goiânia. (Walter Peixoto/Seinfra)

A iluminação pública é um problema crônico em Goiânia, que já perdura há anos. Com vários postes apagados e ruas no escuro, diversos moradores têm sofrido com a insegurança causada por essa situação.

No entanto, em nota ao Portal 6, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) apontou quais são as próximas localidades da capital que irão receber o serviço de troca de luminárias, além de dar um prazo para que seja feita toda a substituição do parque luminotécnico da cidade.

Conforme a notificação, as regiões Leste e Norte devem começar a receber a troca das lâmpadas até o final de agosto.

Dessa forma, podem ser atendidos setores como Alice Barbosa, Goiânia 2, Jardim Guanabara (no Norte), Bairro Feliz, Conjunto Riviera e Jardim Novo Mundo (Leste).

Além disso, a Seinfra destacou que toda a demanda reprimida de troca de lâmpadas queimadas deve ser concluída em até dois meses.

A nota ainda pontuou que, desde o dia 12 de agosto, o Consórcio Ilumina Goiânia já substituiu todas as luminárias de vapor de sódio (amarelas) pelas de LED nos setores Jaó, Village Maringá, Chácaras Maringá, Parque Eldorado, Residencial Aquarius 1 e 2, Parque Eldorado Extensão, Irisville, Jardim Bom Jesus, além dos perímetros urbanos das rodovias BR-153, GO-020, GO-080 e GO-060.

A secretaria também afirmou que as principais avenidas de Goiânia também estão contempladas com a nova iluminação.

Por fim, a pasta indicou que existe a previsão de que até o final do ano seja realizada a troca de todo o parque luminotécnico da capital.