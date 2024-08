Filmes nacionais e estrangeiros: confira a programação dos cinemas de Aparecida de Goiânia

“Motel Destino”, “Alien: Romulus” e “O Corvo” estão entre os destaques da semana

Ruan Monyel - 23 de agosto de 2024

(Foto: Divulgação/Pandora Filmes/Lionsgate/20th Century)

Os cinemas de Aparecida de Goiânia estão oferecendo uma programação cada vez mais diversificada e voltada para todos os públicos, incluindo produções nacionais e internacionais que prometem encantar e entreter os espectadores.

Das aguardadas estreias que atravessam fronteiras e se tornam sucessos de bilheteria em todo o mundo às tradicionais histórias que mostram a riqueza cultural brasileira em diversos tipos de narrativas, não importa o que você procura, nas telonas da cidade, você vai encontrar.

E que tal dar uma breve lida nos principais destaques da semana e, de quebra, ver os filmes que continuam encantando o público? Veja qual título pode agradar você e seus amigos, e corra para garantir os ingressos!

O mais novo e eletrizante capítulo da franquia Alien, dirigido por Fede Álvarez, onde os acontecimentos se passam entre os filmes de 1979 e 1986, “Alien: Romulus” vem conquistando os fãs e promete retornar às raízes assustadoras das primeiras produções.

O filme acompanha a jornada de um grupo de colonizadores espaciais que, durante a passagem por um planeta, decide explorar uma estação aparentemente abandonada. Contudo, o local é habitado por seres macabros, e agora, juntos, eles lutam pela própria sobrevivência. Veja o trailer:

Com uma releitura marcante e completamente nova do clássico lançado em 1994, “O Corvo” promete uma versão sombria da trama, que ficou conhecida por todos os acontecimentos terríveis que rondam a produção original.

Nessa nova versão, Eric e Shally são brutalmente assassinados, mas o rapaz recebe uma nova chance para corrigir os erros do passado. Agora, transitando entre o mundo dos vivos e dos mortos, ele tem a chance de se vingar daqueles que mataram sua noiva. Veja a prévia:

A produção nacional “Motel Destino” foi ovacionada pelo público no Festival Internacional de Cannes, sendo aplaudida por 12 minutos ininterruptos. O longa promete uma história repleta de momentos intensos e com uma forte mensagem sobre consciência de classe.

Na trama, Heraldo, um jovem de origem humilde, chega ao estabelecimento e, com a administração do local, transforma a vida daqueles que habitam ali. Com essa mudança, o Motel Destino passa a ser palco de diversas histórias tipicamente brasileiras que se entrelaçam em alguns pontos. Assista ao trailer:

Além desses filmes, outros títulos também fazem parte da programação: “É Assim Que Acaba”, “Deadpool & Wolverine”, “Meu Malvado Favorito 4”, “Divertida Mente 2”, “Pisque Duas Vezes”, “Princesa Adormecida”, “Harold e o Lápis Mágico” e “Saideira”. Portanto, agora é só reunir os amigos e fazer uma “viagem” pelas telonas.

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser vistos no site da sua rede de cinema preferida!