Frente fria avança e mínima chega a 11º C neste fim de semana em Goiás

Termômetros poderão registrar mínimas de até 11ºC neste domingo (25)

Maria Luiza Valeriano - 23 de agosto de 2024

Tempo frio deve atingir Goiânia (Foto: Reprodução)

Depois de dias com uma onda de calor, Goiás verá um alívio nas temperaturas neste final de semana. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), com a aproximação de uma frente fria, moradores poderão aproveitar mínimas de até 11ºC.

No sábado (24), a massa de ar polar está prevista para afetar, sobretudo, as regiões Sul e Sudeste, onde os termômetros poderão atingir 13ºC. Na região Central, a expectativa é de mínima de 14ºC.

Na sequência, o leste goiano pode vir a registrar 16ºC, enquanto o Oeste e Norte do estado devem apresentar 18ºC como mínima.

Vale ressaltar que, embora haja ar frio, o calor ainda poderá marcar presença. A máxima para as regiões Sudoeste e Sul é 28ºC e pode aumentar ainda mais no Centro (32ºC), Leste (35ºC), Oeste (38ºC) e Norte (39ºC).

Assim, Goiânia está prevista para ter uma mínima de 16ºC e máxima de 35ºC. Em Anápolis, o cenário é de 15ºC a 31ºC. A queda mais baixa pode ocorrer em Jataí, Cumari e Nova Aurora (14ºC).

No domingo (25), as temperaturas deverão cair ainda mais, conforme o boletim do Cimehgo, que aponta destaque para o Sudoeste (11ºC), Sul (12ºC) e Centro (13ºC). No Leste, Oeste e Norte, a expectativa é de mínimas de 16ºC, 17ºC e 18ºC, respectivamente.

Enquanto isso, as máximas previstas são 28ºC, no Sudoeste; 28ºC, no Sul,; 32ºC no Centro; 35ºC, no Leste; 38ºC no Oeste e 39ºC no Norte.

Com isso, o Cimehgo aponta que as cidades mais suscetíveis ao frio são Chapadão do Céu (11ºC), Rio Verde (12ºC) e Ouvidor (12ºC). Em Goiânia e Anápolis, a previsão é de 13ºC e 14ºC, na ordem.