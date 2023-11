Especialista explica como devem ser realizados os exercícios físicos durante onda de calor que afeta Goiás

A forte onda de calor enfrentada no território brasileiro pegou todos de surpresa, e em Goiás, a situação não foi diferente. Diante do cenário desesperador, diversos goianos ficaram preocupados com os exercícios físicos, principalmente após o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitir alerta de “grande perigo”.

Uma das maiores inquietações acontece devido ao comunicado vir acompanhado de riscos à saúde humana, podendo favorecer o surgimento doenças pulmonares, dores de cabeça, entre outros sintomas.

Assim, as altas temperaturas – que devem se manter ao longo da semana, segundo alerta emitido neste domingo (19) pela Defesa Civil – exigem cuidados redobrados durante a rotina de treinos.

O treinador e professor de educação física, Vinícius Ribeiro, explica que nestas circunstâncias, o calor acaba por exigir ainda mais oxigênio do corpo, no entanto, ao contrário dos dias ‘normais’, a temperatura estará seca e com níveis de concentrações de poluentes maiores que o esperado.

“Com esse cenário, pode ser que seja necessário montar um novo treino, inserir novos hábitos a rotina, além de buscar praticar a atividade física em ambientes climatizados. Tudo isso com objetivo de não comprometer a saúde e o rendimento”, pontuou.

O diretor nacional de operações da Bluefit ainda destaca outras medidas que podem ser tomadas mediante as altas temperaturas, sendo elas: beber água e isotônico antes e depois do treino, respeitar o limite do corpo e pegar leve nos exercícios, executar as atividades em ambientes limpos e evitar treinar entre às 10h até 16h – momento em que o Sol está mais quente.