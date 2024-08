Morte de garotinho de apenas 6 anos em Anápolis gera comoção nas redes sociais

Pequeno havia feito aniversário no dia 12 de julho, momento registrado em vídeo pela mãe, e publicado nas redes sociais

Samuel Leão - 23 de agosto de 2024

Arthur teria sofrido de insuficiência respiratória, vindo a falecer. (Foto: Reprodução)

Nesta sexta-feira (23), diversos amigos e familiares se comoveram com a morte do pequeno Arthur Damasceno, de apenas 6 aninhos, aluno do Centro de Educação Infantil (CEI) Bete Shalom Madureira, situado no Jardim Alexandrina. Segundo informações preliminares, ele teria tido um quadro de insuficiência respiratória.

A fatalidade foi divulgada pela instituição, em uma publicação que homenageia o garotinho, que tinha Síndrome de Down, e presta conforto aos familiares:

“Hoje, um anjinho voltou para o céu. Que você descanse em paz nos braços de Deus”, comentou uma seguidora, seguida por outra: “Nossa, que triste. Estudava com minha filha, que Deus conforte os corações da família, o céu está em festa, porque ele era um menino muito alegre e feliz”.

O pequeno havia feito aniversário no último dia 12 de julho, momento registrado em vídeo pela mãe, e publicado nas redes sociais. Alegre e sorridente, ele cantou e celebrou com a mãe e consultora de beleza, Vanessa Santana, na sala da própria casa.

Ele deixou um irmãozinho mais novo, Bryan, e a irmã mais velha, a Ana Júlia. Em virtude da perda, o Centro de Educação Infantil adiou a celebração do Dia dos Pais, que estava marcada para esta sexta-feira (23), para a próxima segunda-feira (26).

“Me disseram que ele estava doentinho, com febre, uma triste notícia”, lamentou outra mãe. “Que Deus possa cuidar de toda a família nesse momento tão difícil”, complementou outra internauta.

Informações acerca do velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.