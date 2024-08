Onde assistir Fortaleza x Corinthians pelo Brasileirão no domingo (25)

Enquanto Tricolor luta pela liderança, o Timão briga para escapar da zona de rebaixamento

Augusto Araújo - 23 de agosto de 2024

Fortaleza enfrenta Corinthians pelo Brasileirão neste domingo (25). (Montagem: Mateus Lotif/ Rodrigo Coca)

Tentando retomar a liderança do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza receberá o Corinthians no domingo (25), pela 24ª rodada da competição.

A partida irá começar às 16h, na Arena Castelão, casa do Leão. Quem comanda a equipe de arbitragem é Felipe Fernandes De Lima, de Minas Gerais.

O time cearense está invicto há 11 partidas e ocupa a 2ª colocação do Brasileirão, com um jogo a menos que o Botafogo – líder com 46 pontos, um a mais que o Tricolor.

No último confronto, o Fortaleza jogou pela Copa Sul-Americana e venceu o Rosário Central, da Argentina, por 3 a 1. Assim, os brasileiros avançaram para as quartas-de-final do torneio.

O Corinthians também disputou a mesma competição na última terça-feira (20), mas foi derrotado pelo RB Bragantino por 2 a 1.

Contudo, como havia vencido o jogo de ida pelo mesmo placar, a decisão foi para os pênaltis. Assim, o Timão acabou levando a melhor e passando de fase.

Apesar do bom resultado, o Coringão não tem repetido o mesmo aproveitamento pelo Brasileirão, ocupando a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

A Rede Globo fará a transmissão pela TV Aberta, assim como os canais Premiere, pelo sistema de pay-per-view, e a plataforma Globoplay, que transmitirá o jogo de forma online.