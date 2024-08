Onde assistir Vila Nova x América-MG no domingo (25) pela Série B

Tigrão busca manter sequência de vitórias contra equipe mineira, que é rival direta pela classificação à primeira divisão

Augusto Araújo - 23 de agosto de 2024

Vila Nova recebe o América-MG no OBA pela Série B. (Foto: Fernando Brito -Vila Nova/ Mourão Panda -América-MG)

Lutando pelas cabeças do Campeonato Brasileiro Série B, o Vila Nova vai enfrentar o América-MG no domingo (25), pela 23ª rodada da competição.

O jogo será realizado no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), casa do Tigrão, localizada no Setor Leste Universitário, em Goiânia.

A equipe vem de uma sequência de bons resultados, tendo vencido o Sport (2 a 0) e o Operário-PR (3 a 2) nas duas últimas rodadas.

Assim, o Colorado retornou à 4ª colocação da Série B, com 36 pontos, e ocupa a última vaga das equipes que estão subindo para a Primeira Divisão.

No entanto, o Coelho se encontra logo depois da equipe goiana. Com 35 pontos, o time mineiro também está na briga para ver quem sobe para a Série A.

Pela última rodada, entretanto, o América empatou por 0 a 0 com a Chapecoense – que se encontra na zona de rebaixamento.

O Premiere fará a transmissão do duelo, que começa a partir das 18h30. A plataforma online Globoplay também vai repercutir a partida pela internet.

Os fãs do esporte também podem acompanhar os melhores momentos em tempo real pelo chat do Placar UOL e no site Globo Esporte.