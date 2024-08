6 carnes que não servem para fritar e muita gente não sabia

Caso feitas dessa forma, sabor e textura podem deixar de serem agradáveis

Gabriella Pinheiro - 24 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução)

Embora a prática de fritar a carne seja uma maneira mais rápida de preparar a peça, nem todo o tipo de corte é ideal para esse preparo, mesmo que muitos não saibam.

Casos feitas dessa forma, o sabor e a textura da peça podem deixar de serem agradáveis. Saiba mais lendo a matéria até o final!

6 carnes que não servem para fritar e muita gente não sabia

1. Carne de Caça

Carnes de caça, como veado ou javali, costumam ser mais magras e com fibras mais intensas.

Por isso, fritá-las essas carnes pode resultar em uma textura dura e um sabor não muito agradável. É melhor cozinhá-las lentamente em ensopados ou assadas para obter a maciez e sabor ideais.

2. Costela de Porco

Outra opção que não deve ser considerada para essa prática é a costela de porco. Devido ao seu alto teor de gordura e ao seu corte mais grosso, ela não se presta bem à fritura.

A fritura pode resultar em uma carne que é dura por fora e não cozida o suficiente por dentro.

3. Fraldinha

A fraldinha, um corte do boi que vem da parte inferior do abdômen, tem uma textura que pode não ser ideal para fritura. Por ser um corte mais fibroso e com uma quantidade significativa de tecido conjuntivo, fritar a fraldinha pode resultar em uma carne dura e pouco palatável.

4. Peito de Frango

Apesar de muitos fazerem o peito de frango frito, essa não é a melhor escolha para a técnica de cozimento. Isso porque a carne do peito é muito magra e tende a secar rapidamente na fritura.

5. Pernil de Cordeiro

O pernil de cordeiro, por ser um corte grande e mais gorduroso, não é ideal para fritura. A fritura pode não cozinhar a carne de maneira uniforme e pode resultar em uma textura não desejada.

6. Músculo de Carne Bovina

Por fim, o músculo é mais um corte considerado inapropriado para fritura. Ele é conhecido por ser bastante fibroso e cheio de tecido conjuntivo. Isso o torna inadequado para fritura, pois a carne pode se tornar dura e difícil de mastigar.

