Saiba preços e onde comprar ingressos para jogo do Anápolis F.C. contra Iguatu

Partida será a primeira de dois duelos, que decidirão quem avança para a Série C do Campeonato Brasileiro

Isabella Valverde - 24 de agosto de 2024

Jogo decisivo será realizado no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. (Foto: Reprodução/@jorgeluizft)

Em um confronto fundamental e decisivo, o Anápolis F.C enfrenta o Iguatu pelas quartas de final da Série D neste domingo (25), no Estádio Jonas Duarte.

Para aqueles torcedores que não querem perder o grande embate, as trocas de ingressos via Torcida Premiada se encerram já neste sábado (24), sendo necessário correr.

Para garantir as entradas é necessário se dirigir até a bilheteria da arquibancada descoberta das até às 14h, tendo que apresentar um comprovante de quitação dos tributos municipais, como o Imposto Territorial Urbano (ITU), Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) ou o Imposto Sobre Serviços (ISS).

Mas é preciso ficar atento. O limite é de dois ingressos para cada inscrição imobiliária e quatro bilhetes por cadastro de contribuinte. Vale ainda ressaltar que a venda dos bilhetes adquiridos por meio do programa é proibida por lei.

Para aqueles que não forem participar do Torcida Premiada, é possível comprar os tickets de entrada por R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia, na arquibancada descoberta, ou pagando R$ 80 pela inteira e R$ 40 pela meia na coberta.

Para aquecer ainda mais as torcidas, aqueles que estiverem trajados com camisas do Anápolis F.C. ou do Iguatu terão direito de pagar meia-entrada nos ingressos.

Este será o primeiro duelo entre as equipes, que voltam a se enfrentar no Estádio Morenão, casa do time cearense, no próximo sábado (31)

Nessa fase da competição, o time que passar para as semifinais já estará garantido na Série C de 2025.