20 cidades em Goiás onde candidatos a prefeitos disputam contra votos nulos

À Rápidas, advogada eleitoral explicou como funciona a eleição neste caso

Pedro Hara - 25 de agosto de 2024

Vista aérea de Chapadão do Céu, em Goiás (Foto: Reprodução)

Com informações do DivulgaCand, plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para registro de candidaturas, Rápidas consultou que 20 dos 246 municípios de Goiás vão ter candidatos únicos a prefeito nas eleições deste ano.

As cidades que possuem apenas um concorrente são: Abadia de Goiás, Água Limpa, Bom Jesus de Goiás, Chapadão do Céu, Damolândia, Estrela do Norte, Fazenda Nova, Guarani de Goiás, Hidrolândia, Hidrolina, Israelândia, Ivolândia, Jesúpolis, Matrinchã, Nova Aurora, Nova Iguaçu de Goiás, Novo Brasil, Palmelo, Perolândia e Portelândia.

À Rápidas, a advogada eleitoral Júlia Matos explicou que neste caso a regra não difere da vigente quando há diversidade de candidatos e que o fato de ter um único postulante não garante a eleição automática.

“O candidato único precisa obter um único voto, que pode ser o dele próprio, para ser declarado eleito. Apesar disso, o fato de existir apenas um candidato ao cargo não garante que a eleição seja automática. Caso a quantidade de votos nulos seja maior que 50% dos votos a favor do candidato, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) marca uma nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias, após o anúncio da nulidade”.

A maior parte dos candidatos únicos são filiados ao União Brasil, com 08 nomes. Quem completa o top-3 é o MDB, com 05 e o PP, com 03. PL Podemos fecham a lista, com 02 representantes cada um.

Confira quais são os nomes que disputam o Executivo sem concorrência nas eleições deste ano