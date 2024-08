6 artistas contemporâneos de Goiás que estão fazendo sucesso nacional

Em 2024, a música sertaneja goiana segue crescendo e tomando espaço em todo o país, com diversos nomes conquistando público e ascendendo como “novos astros”. Mas não para por aí, pois Goiás passou a exportar também artistas de outras vertentes.

Muitos desses sucessos contemporâneos da “terra do pé rachado” são consumidos não só no Brasil, mas até no exterior e, pensando nisso, o Portal 6 preparou uma lista com 6 nomes de projeção no cenário musical para você acompanhar.

Murilo Huff

Murilo Huff, natural de Goiânia, nasceu em 14 de outubro de 1995 e desde cedo trilhou o caminho da música. Aos 19 anos, já compunha para artistas renomados do cenário sertanejo, como Michel Teló, Bruno & Marrone, Lucas Lucco e Naiara Azevedo. Em 2018, impulsionado pelo sucesso de algumas composições, Murilo Huff decidiu investir em na carreira solo. Lançou o álbum “Pra Ouvir Tomando Uma”, que rapidamente ganhou notoriedade com a faixa “Dois Enganados”, em parceria com Marília Mendonça, com quem namorava na época. A “rainha da sofrência” acabou sendo um grande impulso para a carreira do cantor. O casal chegou a ter um filho, chamado Léo, nascido em dezembro de 2019. Apesar do relacionamento ter tido idas e vindas, os dois mantiveram uma relação de parceria. Em 2020, com o lançamento do álbum “Pra Ouvir Tomando Uma 2”, consolidou a posição como um dos principais nomes do sertanejo universitário. Entre os maiores sucessos, estão as faixas “Telefone Que Não Toca Mais”, “Te Assumi Pro Meu Pai” e “Noite Dividida”. Ana Caetano Nascida em Goiânia, Ana Caetano se destacou ao formar a dupla de música pop Anavitória, junto com a tocantinense Vitória Falcão. Antes de dar início à parceria musical, a cantora chegou a cursar dois anos em uma faculdade de medicina em Minas Gerais, mas acabou desistindo para focar na música. Sendo assim, desde 2013, a dupla já colecionou quatro Grammys Latinos, sendo dois pela categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa e dois por lançar o Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. As cantoras também chegaram a lançar duas obras cinematográficas, sendo um filme de ficção (Ana e Vitória, de 2018) e o documentário Anavitória: Araguaína – Las Vegas, de 2019)

Jiraya Uai

Andrew Bonfim, mais conhecido como Jiraya Uai, é um artista nascido em Goiânia. Ele tem se destacado na cena musical eletrônica pelo estilo autêntico e até exótico de se apresentar. Com uma abordagem moderna e envolvente, combina influências tradicionais com elementos contemporâneos e virais de internet, criando um som único que ressoa com uma ampla audiência. Nos últimos anos, o artista tem conquistado o público com sucessos que agitam o cenário do eletrofunk e do universo automotivo, muito populares em Goiás. Músicas como “Olha o Trem” e “Cowboy Maluco” têm sido bem recebidas nas plataformas digitais, acumulando milhares de streams e visualizações. De chapéu, bigodão e óculos no estilo Juliet, também realiza ações com carros personalizados e produz conteúdos diversos nas redes sociais.

Alok

Alok Achkar Peres Petrillo, conhecido artisticamente como Alok, é um DJ e produtor musical brasileiro nascido em Goiânia, em 26 de agosto de 1991. Desde cedo, demonstrou paixão pela música, influenciado pelos pais, que também eram DJs e pioneiros da música eletrônica no Brasil.

Com um estilo musical único que mistura elementos do house, progressive e trance, salpicando as composições com remix de músicas de sucesso, Alok conquistou o público brasileiro e internacional com hits como “Hear Me Now”, “Fuego” e “Ilona”.

Em 2021, foi eleito o 4º melhor DJ do mundo pela revista britânica DJ Mag, consolidando-se como um dos artistas mais influentes da cena eletrônica global. Além dacarreira musical de sucesso, Alok também se destaca pelo ativismo social. Ele é engajado em diversas causas como a proteção ambiental, a educação e o combate à pobreza.

Zé Felipe

José Felipe Rocha Costa, mais conhecido como Zé Felipe, nasceu em Goiânia, no dia 21 de abril de 1998. Filho do cantor sertanejo Leonardo, Zé Felipe desde cedo acompanhava o pai nas turnês, sendo criado em meio aos grandes nomes do universo musical goiano.

A primeira aparição dele teria sido aos 16 anos, em um no DVD comemorativo dos 30 anos de carreira de Leonardo. A partir daí, começou a compor as próprias músicas até que, em 2014, assinou um contrato com a gravadora Sony Music e lançou o single “Você e Eu”, primeiro hit dele.

Atualmente, ele flutua por diversos estilos, unindo o funk, o pop e o sertanejo universitário, e faz sucesso principalmente entre os jovens. Após se casar com a influenciadora digital Virgínia Fonseca, aumentou a fama e passou a conciliar a vida pública nas redes com a carreira musical.

Lauana Prado

Mayara Lauana Pereira e Vieira do Prado, mais conhecida pelo nome artístico Lauana Prado, nasceu em Goiânia, no dia 25 de maio de 1989. Apaixonada pela música desde a infância, teve aparições nos programas de calouros “The Voice Brasil” e “Mulheres que Brilham”, no tradicional programa do Raul Gil.

A menina que sonhava cantar profissionalmente cresceu e, em 2018, acabou alcançando as paradas com a música “Cobaia”, feita com a participação da dupla Maiara & Maraísa. A partir daí, tomou projeção e se tornou um dos grandes nomes do feminejo, vertente da música sertaneja comandada pelas mulheres.

Já foi premiada em diversas ocasiões, como no Prêmio Multishoww de Música Brasileira e no Troféu Impresa, Recentemente, furou a bolha do sertanejo e conquistou diversos públicos com a releitura da canção “Escrito nas Estrelas”, originalmente de Tetê Espíndola.