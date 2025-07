6 lugares para encontrar roupas com os melhores preços de Goiânia

De feiras tradicionais a polos de moda atacadista, confira onde garimpar peças estilosas sem estourar o orçamento

Anna Júlia Steckelberg - 07 de julho de 2025

(Foto: Reprodução)

Se tem algo que todo mundo ama, é encontrar uma roupa bonita por um preço justo. E em Goiânia, essa experiência é levada a outro nível. A capital goiana se tornou referência nacional quando o assunto é moda acessível, atraindo lojistas de várias partes do Brasil e consumidores em busca de variedade, estilo e, claro, preços baixos.

Entre ruas movimentadas, shoppings populares e feiras tradicionais, Goiânia reúne centros comerciais que oferecem desde peças básicas até tendências da estação, muitas vezes direto do fabricante. A fama não é à toa: a cidade abriga um dos maiores polos de confecção do país, com estrutura preparada tanto para o atacado quanto para o varejo.

Com base em avaliações de usuários no Tripadvisor e em experiências compartilhadas por consumidores, selecionamos 6 lugares ideais para encontrar roupas com os melhores preços de Goiânia. Todos são pontos ativos, bem avaliados e com variedade para atender diferentes estilos e bolsos.

1. Região da 44

Conhecida nacionalmente, a Rua 44 é o coração do comércio de roupas em Goiânia. O local reúne centenas de lojas e galerias especializadas em moda feminina, masculina, infantil e fitness.

É o destino preferido de sacoleiras, lojistas e consumidores que desejam comprar em quantidade ou garantir preços menores.

O atendimento costuma ser rápido e focado em volume, mas é possível encontrar bons negócios também no varejo. No Tripadvisor, a região é elogiada pelo custo-benefício e pela variedade, apesar do movimento intenso, principalmente aos finais de semana.

2. Mega Moda Shopping

Localizado na própria Região da 44, o Mega Moda Shopping é um centro de compras que reúne mais de 1.000 lojas com foco em moda a preços populares.

O espaço oferece mais conforto e organização do que as ruas ao redor, o que atrai quem deseja uma experiência de compra mais tranquila. As lojas são voltadas para o atacado, mas muitos lojistas vendem peças avulsas.

No Tripadvisor, o shopping é bem avaliado por sua estrutura, limpeza e segurança, sendo apontado como uma alternativa mais prática para compras em larga escala.

3. Feira Hippie

Realizada aos domingos na Praça do Trabalhador, a Feira Hippie é uma das maiores feiras a céu aberto da América Latina.

É um verdadeiro paraíso para quem gosta de garimpar roupas baratas e diferentes. De vestidos floridos a camisetas básicas, o que não falta é variedade. Além das roupas, o visitante encontra acessórios, sapatos e produtos artesanais.

Avaliações no Tripadvisor destacam os preços acessíveis e a diversidade de estilos, mas recomendam atenção ao horário, pois o movimento é intenso e as melhores peças acabam rápido.

4. Feira da Lua

Mais organizada e tranquila que a Feira Hippie, a Feira da Lua acontece aos sábados na Praça Tamandaré e atrai um público diversificado.

O ambiente é agradável, com barracas bem montadas e produtos variados. É possível encontrar roupas femininas, masculinas e infantis com preços convidativos. Além disso, a feira também é conhecida pela gastronomia local.

No Tripadvisor, os visitantes destacam a experiência de compra mais confortável e o ambiente familiar.

5. Araguaia Shopping

Integrado à Rodoviária de Goiânia, o Araguaia Shopping é uma opção interessante para quem procura roupas acessíveis em um ambiente fechado e climatizado. Conta com lojas populares, que frequentemente oferecem promoções e liquidações. Apesar de não ser um shopping de grife, agrada pela praticidade e pela localização estratégica.

As avaliações no Tripadvisor elogiam o fácil acesso, principalmente para quem chega de ônibus, e a variedade de lojas com preços baixos.

6. Shopping Estação Goiânia

Vizinho à movimentada Região da 44, o Shopping Estação Goiânia aposta em preços atrativos e na grande oferta de roupas em estilo popular. É frequentado tanto por moradores locais quanto por turistas e compradores profissionais.

O espaço também oferece opções de lazer e alimentação, o que o torna uma boa pedida para compras em família.

No Tripadvisor, é descrito como uma alternativa prática para quem quer fugir da correria da rua e ainda aproveitar boas ofertas.

