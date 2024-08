Conselho se pronuncia após vereador culpar contador por aumento patrimonial em 70x ao declarado em 2020

Profissional "não cria, modifica ou ajusta informações sem o devido embasamento e autorização do cliente", diz a nota do órgão

Pedro Hara - 25 de agosto de 2024

Henrique Alves, vereador em Goiânia. (Foto: Divulgação/Câmara dos Vereadores)

O Conselho Regional de Contabilidade de Goiás (CRC-GO) emitiu nota após o vereador em Goiânia, Henrique Alves (MDB), afirmar que foi um erro do contador o aumento patrimonial em 70 vezes ao declarado em 2020.

De acordo com o órgão, o nome do responsável pelo preenchimento dos dados no sistema do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não possui registro profissional no CRC-GO.

A nota ressalta que o contador “não cria, modifica ou ajusta informações sem o devido embasamento e autorização do cliente”.