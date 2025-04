Saúde é essencial e precisa ser prioridade

Investir em saúde mental, ampliar os serviços especializados, melhorar a regulação e reduzir as filas, são passos possíveis e urgentes

Antônio Gomide - 07 de abril de 2025

A maior riqueza de um povo é a saúde de sua gente. No Dia Mundial da Saúde, somos convidados a refletir sobre o valor do cuidado, da atenção e do compromisso com a vida. A saúde é aquilo que sustenta nossos dias, nossas famílias, nossos sonhos. E, quando ela falta, tudo para.

Será que temos feito o suficiente para garantir que todos tenham acesso a um atendimento digno? Em tempos em que tantas outras prioridades disputam espaço, precisamos lembrar que investir em saúde não é gasto: é garantia de futuro. Valorizar os profissionais da área, ampliar a atenção básica, fortalecer os serviços de média e alta complexidade (tudo isso é urgente). É assim que prevenimos, cuidamos e salvamos vidas.

O SUS segue sendo uma das maiores expressões de justiça social do nosso país. Mesmo com tantos desafios, é ele quem está lá todos os dias, amparando quem mais precisa. Por isso, defendê-lo é garantir que cidades do interior continuem realizando partos, exames e atendimentos de urgência.

Em Anápolis, o Hospital Estadual Dr. Henrique Santillo (HEANA) tem um papel crucial na urgência e emergência da nossa região. Mas sabemos que há muito a ser feito. Recebemos, com frequência, relatos sobre superlotação e dificuldades no atendimento. É por isso que temos feito essa cobrança de forma firme na Assembleia Legislativa, buscando as melhorias que a população merece — desde a ampliação da equipe médica até a reforma dos espaços de maior demanda. Não se trata de crítica vazia, e sim de compromisso com a vida das pessoas.

Seguimos acreditando que é possível avançar. Investir em saúde mental, ampliar os serviços especializados, melhorar a regulação e reduzir as filas, são passos possíveis e urgentes. E é com esse espírito que continuamos lutando por uma saúde pública mais eficiente, mais humana e mais acessível.

Valorizar a saúde é enxergar cada pessoa como única, com suas dores, seus sonhos e suas esperanças. É reconhecer que cuidar da saúde é cuidar do que temos de mais sagrado: a vida.