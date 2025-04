Secretaria de Obras rompe contrato de R$ 39 milhões para a construção do Politec

Acordo teve como mote do rompimento a Lei de Responsabilidade Fiscal

Samuel Leão - 09 de abril de 2025

Começo das Obras do Politec. (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Anápolis extinguiu unilateralmente, por meio da Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, um contrato de R$ 39 milhões firmado para as etapas iniciais da construção do Polo Industrial e Tecnológico de Anápolis (Politec).

Firmado no dia 29 de outubro de 2024 com a empresa MCDR Edificações LTDA, com sede em Palmas (TO), o acordo teve como mote do rompimento a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Segundo a publicação desta quarta-feira do Diário Oficial do Município (DOM), o Poder Executivo ou órgão referido não poderia ter adquirido a despesa nos últimos dois quadrimestres do mandato caso ela não pudesse ser cumprida no referido período.

A Decisão Administrativa aponta que foram deixadas parcelas para a atual gestão, justificando a extinção unilateral do contrato.

Vale pontuar que essa intenção já havia sido demonstrada pelo prefeito Márcio Corrêa (PL) anteriormente, ao relatar a falta de viabilidade técnica para a implantação prevista.

Em diversas entrevistas, ele relatou a impossibilidade de se realizar a ligação de energia elétrica no local onde seria o Polo – às margens da BR-153.

A coluna tentou contato com a empresa MCDR Edificações LTDA mas, até o momento, não obteve retorno. O espaço segue aberto.