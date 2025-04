100 dias de mandato: compromisso e ação pela causa animal

Vamos continuar firmes, com coragem e dedicação, porque Anápolis e seus animais merecem

Seliane da SOS - 09 de abril de 2025

(Foto: Arquivo Pessoal)

Chegamos aos 100 dias do nosso novo mandato à frente da luta pela causa animal em Anápolis. Esse período foi marcado por muito trabalho, conquistas importantes e, acima de tudo, pelo reforço do nosso compromisso com os que não têm voz.

Conseguimos uma grande vitória: a inclusão da Proteção e Defesa dos Animais na Comissão de Meio Ambiente e Saneamento da Câmara, ampliando o debate e fortalecendo as políticas públicas voltadas aos animais. Estamos avançando na criação da Procuradoria dos Animais, uma estrutura inédita que visa garantir suporte jurídico e institucional às demandas da causa.

Como presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), aprovamos diversas matérias relevantes para o município, sempre com atenção especial às pautas que promovem bem-estar, justiça e respeito — inclusive aos animais.

Nosso trabalho na fiscalização e combate aos maus-tratos segue firme. Um dos momentos mais marcantes foi o resgate de 42 cavalos mantidos em condições cruéis em um abatedouro clandestino. A ação reforça que estamos atentos e prontos para agir com responsabilidade.

Também realizamos o primeiro mutirão de castração, beneficiando mais de 100 animais. Um avanço importante no controle populacional e na prevenção do abandono.

E claro, sigo diariamente nas ruas, resgatando vidas, buscando lares e lutando por políticas públicas que protejam nossos animais. Esses 100 dias são apenas o começo. Vamos continuar firmes, com coragem e dedicação, porque Anápolis e seus animais merecem.