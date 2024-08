Saiba o que possíveis compradores pretendem fazer com ilha à venda por R$ 10 milhões em ‘Goiás’

Cercada por águas doces e com mata preservada, terreno já recebeu ofertas para diferentes tipos de destinação

Gabriella Pinheiro - 25 de agosto de 2024

Ilha de Itumbiara está à venda por R$ 10 milhões. (Foto: Reprodução)

Os 22 hectares e mais de 220 mil m² que abrigam uma ilha, localizada a 08 km de Itumbiara, mas pertencente ao município de Tupaciguara, em Minas Gerais, são alguns dos pontos que instigam e abrem margem para um leque de ideias de empreendimentos que podem ser instaurados no local.

Cercada por águas doces e com uma mata virgem preservada, a propriedade está sendo vendida pelo preço de R$ 10 milhões. O terreno inclusive tem arrancado olhares de diversos interessados que já vislumbraram possíveis destinações ao corretor de imóveis, Welerson Antunes Chaves.

Em entrevista ao Portal 6, ele diz que boa parte dos interessados pretende transformar o local em um ponto de visitação. Mas há aqueles que fogem do tradicional e apresentam outras propostas.

“Eu tive vários possíveis compradores. Alguns tinham a pretensão de criar um paraíso para descanso, uns quatro ou cinco tinham interesse para uso pessoal e para construir um refúgio. Alguns para fazer empreendimentos de parques e áreas de acampamentos”, diz.

Em alguns casos, as ideias foram além e incluíram até uma possível construção de um resort e até de um condomínio. Tudo isso, de acordo com ele, seguindo as normas ambientais de Minas Gerais.

Tanto é que uma delas, por exemplo, teve que ser barrada pelo próprio corretor uma vez que infringia as diretrizes ambientais e, nas palavras dele, tirariam as características próprias e singulares da ilha, como a mata virgem preservada.

“Temos que levar em consideração o meio ambiente, as questões ambientais de Tupaciguara. Teve uma pessoa que queria fazer um loteamento grande, mas a gente não podia fazer, até pela questão pessoal. Vender para a pessoa chegar lá e fazer um desmatamento?”, alega.

Já alguns chegaram a consultar se seria possível dividir os loteamentos para fazer casas, o que no fim das contas não teve êxito. Apesar das diversas propostas, a ilha segue à venda.

“A singularidade é que é uma ilha com 22 hectares e 220 mil metros. Ela fica próximo da costa, próxima a cidade de Itumbiara e tem tudo para um crescimento. Se for negociado para fazer um resort, vai beneficiar as duas cidades”, destaca.

Leia também:

Conheça a história da ‘ilha’ que está à venda por R$ 10 milhões em Goiás

Até o próprio corretor de imóveis quer comprar ilha de R$ 10 milhões em Goiás: ‘não pagarei comissão’