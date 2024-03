Até o próprio corretor de imóveis quer comprar ilha de R$ 10 milhões em Goiás: ‘não pagarei comissão’

Profissional indicou que empresários estrangeiros, fazendeiros e donos de resort já fizeram propostas pela propriedade

Augusto Araújo - 12 de março de 2024

Ilha de Itumbiara está à venda por R$ 10 milhões. (Foto: Reprodução)

Após viralizar nas redes sociais com o anúncio de uma ilha que está à venda no Sul de Goiás, o corretor de imóveis Welerson Antunes pode celebrar o aparecimento de interessados em adquirir a porção de terra.

Ao O Popular, o profissional afirmou que diferentes perfis de empreendedores entraram em contato, perguntando a respeito do lugar paradisíaco, que fica localizado em Itumbiara.

“Empresários, investidores dos Estados Unidos, fazendeiros e donos de resorts já me procuraram para conhecer a propriedade e dar início às negociações”, apontou.

O preço para adquirir a faixa de terra não é nada barato. Isso porque é necessário desembolsar pelo menos R$ 10 milhões. No entanto, até mesmo Welerson indicou que tem interesse em comprar a propriedade.

“Eu estou negociando uma fazenda lá no Pará e falei (com uns amigos) que se der certo essa venda, serei um forte candidato a ficar com essa ilha. Pelo menos, não vou pagar a comissão para o corretor”, brincou.

O profissional destacou que a área, de 220 mil m², poderia ser utilizada para acomodar a construção de um condomínio horizontal ou até mesmo um resort.

“Cada projeto tem de fazer o estudo de viabilidade para obter os melhores benefícios no empreendimento. É um excelente investimento para quem possui essa condição financeira”, concluiu o corretor.