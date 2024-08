Semad aponta até quando devem durar fumaça e neblina em Goiás

Orientação é que população tome cuidados com a saúde, como evitar fazer atividades físicas intensas ao ar livre e se manter hidratado

Maria Luiza Valeriano - 25 de agosto de 2024

Céu em Goiânia coberto por fumaça e neblina. (Fotos: Augusto Araújo/Portal 6)

Moradores de Goiás acordaram este domingo (25) com uma visão próxima de filmes apocalípticos: o céu bloqueado por fumaça e neblina. No entanto, esse é um cenário que deve continuar por mais alguns dias.

A previsão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad) é de que a névoa comece a se dissipar gradativamente até quarta-feira (28).

Além da visibilidade reduzida, a fumaça densa traz preocupações para a saúde da população, especialmente por causa do baixo índice de umidade relativa do ar, característico da região nessa época do ano.

De forma complementar, o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) aconselhou que a população fique atenta às orientações das autoridades locais e tome cuidados com a saúde.

Segundo o órgão, o fenômeno é resultado da combinação de queimadas na região amazônica, no sudeste do Brasil, e em Goiás.

Com isso, o avanço de uma frente fria pelo país contribuiu para empurrar a fumaça das queimadas para Goiás, agravando ainda mais o cenário comprometido pelas queimadas locais.

Até o dia 24 de agosto, foram registrados 897 focos de queimadas no estado em 2023, um número significativamente maior que o registrado no mesmo período no ano anterior, quando foram contabilizados 488 focos.