Família encontra motociclista morto na GO-118 após estranhar demora

Caso foi encaminhado às autoridades, que devem iniciar as investigações acerca do acidente

Thiago Alonso - 24 de março de 2025

Motocicleta foi encontrada às margens da via. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada no início da madrugada desta segunda-feira (24), após a família de um motociclista encontrá-lo morto na GO-118, entre Monte Alegre de Goiás e Campos Belos.

Tudo começou quando a filha do homem, de 57 anos, estranhou a demora dele para chegar em casa, decidindo ligar para um colega que estava com ele.

O amigo então avisou a jovem que eles, de fato, estiveram juntos, mas a vítima havia ido embora às 20h pela rodovia, no sentido de Campos Belos, não tendo mais notícias.

Assustados, familiares decidiram ir de carro até a rodovia, olhando atentamente por vestígios do homem, momento em que se depararam com um canteiro próximo ao asfalto com capim amassado.

Ao descerem do veículo, eles se depararam com o pior: a motocicleta modelo Kawasaki completamente danificada e o motociclista já sem vida.

Diante disso, equipes do Corpo de Bombeiros se dirigiram ao local, mas apenas puderam constatar o óbito. A Polícia Militar (PM) também esteve presente, juntamente com a Polícia Científica, que realizou a perícia no local do acidente.

Agora, ficará a cargo da Polícia Civil (PC) as devidas investigações, as quais devem indicar a dinâmica do ocorrido, assim como os devidos trâmites subsequentes.

