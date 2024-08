Zezé Di Camargo surpreende Graciele Lacerda com casamento em chá revelação

O casal disse o sim às 17h27 com Wanessa e Camilla Camargo no altar, além das mães dos noivos

Folhapress - 25 de agosto de 2024

Zezé di Camargo e Graciele Lacerda estão juntos há 11 anos (Foto: Reprodução/Instagram)

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda descobriram que estão esperando uma menina, que vai se chamar Clara, neste domingo (25). O que a influenciadora não esperava era o casamento surpresa que o cantor preparou para ocasião. O sertanejo surpreendeu a noiva, com quem vive relação há mais de 11 anos, oficializando a união.

“Gostaria que ninguém saísse, apesar do frio. Todas as pessoas que estão aqui fazem parte da nossa vida, são pessoas que a gente tem muita ligação e consideração. Queria aproveitar a oportunidade, já que estamos juntos. Fiquei sabendo que tem um padre aqui no meio hoje! Graciele não sabe, mas se a surpresa era pra ser grande, a gente vai um serviço completo”, começou ele, chamando o padre para o altar improvisado no jardim do espaço.

Os dois disseram o sim às 17h27 com Wanessa e Camilla Camargo no altar, além das mães dos noivos. Zezé e Graciele estavam noivos desde 2021, quando fizeram uma festa na fazenda do sertanejo, os dois já falavam em se casar ainda em 2024.

O casal anunciou a primeira gravidez no dia 11 de julho. Graciele foi quem compartilhou um vídeo contando a novidade. “A vida nem sempre é fácil, todos nós enfrentamos momentos que exigem superação e fé”, começou a companheira do sertanejo: “Estou grávida, esse é nosso milagre, a prova de que Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Nunca perca a esperança”, declarou, na ocasião. Graciele há quatro anos vinha fazendo tratamento para engravidar e foram seis tentativas frustradas.

Graciele Lacerda será mãe pela primeira vez. Zezé Di Camargo, por sua vez, já tem três filhos do casamento do cantor com a ex, Zilu Godói: Wanessa, Camilla e Igor.