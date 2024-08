Qualidade do ar em Anápolis cai e ultrapassa cidade com pior média do mundo

Levantamento foi feito pelo site suíço IQ Air, que fornece panorama em tempo real

Samuel Leão - 26 de agosto de 2024

Qualidade do ar em Anápolis chegou à níveis críticos. (Foto: @aurelio_ros)

Não foi só visualmente que o ar de Anápolis surpreendeu, após o município ser tomado por uma espessa nuvem de fumaça, desde o último domingo (25). Segundo parâmetros do Índice de Qualidade do Ar (AQI), a cidade conseguiu o feito de ter uma qualidade do ar pior do que a líder mundial no quesito, que é Begusarai, na Índia.

A informação foi obtida através da consulta ao site suíço IQ Air, que fornece um panorama em tempo real de todo o mundo. Esse controle é baseado nos níveis de 05 poluentes diferentes, todos regulamentados pelo governo americano, através da Agência de Proteção Ambiental, sendo eles: o ozônio, material particulado, monóxido de carbono, dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio.

Segundo o painel, a cidade goiana registrou 155 us aqi – nível considerado, pela tabela, prejudicial à saúde entre 151 e 200 us aqi, podendo aumentar a chance de efeitos adversos aos pulmões e o agravo de complicações cardíacas e pulmonares pregressas, especialmente para população de risco.

No mesmo dia, a cidade de Begusarai, apontada como a que teve a pior qualidade de ar do mundo em 2023, registrou 74 us aqi – menos da metade da cidade goiana. Na escala, esse nível de poluição é enquadrado como moderado, entre 51 e 100 us aqi, sendo recomendado que grupos sensíveis evitem atividades ao ar livre, à medida que tenham sintomas respiratórios.

A cidade de Guarulhos, em São Paulo, também registrou um nível mais baixo que o município goiano, chegando a 60 us aqi. Já Campinas (SP) teve 82 us aqi.

Os mapas, em tempo real, mostram que a região Centro-Oeste e Noroeste do país têm grandes focos de queimada. Até o dia 24 de agosto, foram registrados 897 focos de queimadas em Goiás.

O cenário, que chegou à região no domingo (25), se manteve na segunda-feira (26) e deve perdurar até quarta (28), data em que o excesso de fumaça deve começar a dissipar.