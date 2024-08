Casos de raiva aumentam em Goiânia e acende alerta; saiba riscos e como se cuidar

Morcego da espécie Artibeus lituratus foi encontrado morto e submetido a exames, que identificaram doença

Gabriella Pinheiro - 27 de agosto de 2024

Morcegos encontrados em Goiânia, em 2024. (Foto: Divulgação/ SMS)

Goiânia confirmou, na última segunda-feira (26), neste ano, o oitavo caso de raiva – doença infecciosa viral aguda grave, que acomete mamíferos – registrado na capital pelo Departamento de Vigilância em Zoonoses (DVZ).

A descoberta veio após um morcego da espécie Artibeus lituratus ser encontrado morto em um logradouro público no Setor Urias Magalhães, durante uma ronda de rotina de agendes de endemias. O animal foi submetido a exames, realizado pelo laboratório da Agrodefesa (Labvet), onde foi detectada a presença do vírus.

Diante da constatação, o DVZ emitiu um alerta epidemiológico, para que a população esteja atenta aos riscos e os cuidados, principalmente entre donos de cães e gatos.

“Mesmo que um animal doméstico tenha contato com um morcego infectado, ele não desenvolverá raiva se estiver com a vacinação em dia. Por isso, reforçamos a importância das campanhas de vacinação, como as que acontecerão nos dias 14 e 21 de setembro. Protegendo os pets, também estamos cuidando da saúde humana”, diz o gerente de Controle de Animais Sinantrópicos do DVZ, Welington Tristão.

Uma das orientações dadas pelo departamento à população é o de procurar uma unidade de saúde de imediato para uma avaliação e profilaxia da raiva, em caso de acidentes com animais, especialmente morcegos.

Caso ache um animal desse tipo morto ou em situação anormal, como pousado em local claro durante o dia, o DVZ recomenda entrar em contato com Vigilância em Zoonoses pelos telefones (62) 3524-3131 ou 3524-3124 durante o horário comercial, e (62) 3524-3130 à noite, finais de semana e feriados.

Também é orientado manter cães e gatos vacinados contra a raiva, disponível em postos permanentes durante todo o ano, além de evitar contato físico.

A imunização dos pets é oferecida em quatro locais, de forma gratuita, sendo eles: Diretoria de Vigilância em Zoonoses, o Hospital Veterinário da EVZ/UFG, a Clínica Escola da Faculdade de Veterinária da PUC Goiás e o UPA VET – Hospital Veterinário Público da AMMA.