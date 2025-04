Inscrições abertas para concurso da Guarda Civil com salários de R$ 3,1 mil

Certame terá validade de dois anos podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração municipal

Paulino Henjengo - 14 de abril de 2025

Concurso público em Caldas Novas (Foto Divulgação Agência Brasil)

A Prefeitura de Caldas Novas anunciou a abertura de um novo concurso voltado para a área da segurança. Ao todo, estão sendo ofertadas 15 vagas imediatas para o cargo de Guarda Civil Municipal, com salários de R$ 3,1 mil além da formação de cadastro reserva.

De acordo com o edital, são 14 oportunidades destinadas à ampla concorrência e uma reservada para Pessoas com Deficiência (PcDs). Para participar, é necessário possuir o ensino médio ou técnico completo.

Além disso, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “AB”, faz parte da lista dos documentos exigidos. Os aprovados irão cumprir uma carga horária semanal de 40 horas, com remuneração inicial de R$ 3.100.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Nacional de Educação e Pesquisas (Inep), até o dia 09 de maio. A taxa de participação é de R$ 120.

O processo seletivo contará com diversas etapas incluindo prova objetiva, avaliação médica ou perícia médica – no caso dos PcDs -, Teste de Aptidão Física (TAF), avaliação psicológica, investigação social e curso de formação profissional.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 8 de junho.

O concurso terá validade de dois anos podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração municipal.

Para maiores informações acesse o edital aqui.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!