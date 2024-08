Dois funcionários morrem após pneu de avião explodir durante manutenção em aeroporto de Atlanta

Dois funcionários da Delta Airlines morreram após o pneu de um Boeing da companhia aérea explodir enquanto estava sendo trocado no aeroporto internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (27).

“Esta notícia é devastadora para todos nós”, disse a Delta em um comunicado, Segundo a companhia, o incidente ocorreu na oficina de rodas e freios, sem fornecer mais detalhes.

A WSB-TV, de Atlanta, citou funcionários da empresa para confirmar que um empregado da Delta e um terceirizado foram mortos quando o pneu do Boeing 757 explodiu por volta das 5h no horário local (6h em Brasília).

O avião havia chegado de Las Vegas no domingo (25), relatou a emissora.

Dados de rastreamento do site Flight Radar revelam que a aeronave havia completado quatro viagens de curta distância no domingo entre Tampa, Atlanta e Las Vegas. O incidente ocorre apenas meses depois que outro Boeing da Delta perdeu a roda dianteira ao tentar decolar do mesmo aeroporto.

John Laughter, presidente da TechOps, divisão da Delta responsável pela manutenção e reparo de aeronaves, disse que “tragicamente dois de nossos membros da equipe envolvidos faleceram e outro ficou gravemente ferido”. “Estamos oferecendo todo o nosso apoio às suas famílias neste momento difícil e conduzindo uma investigação para determinar o que aconteceu.”

O prefeito de Atlanta, Andre Dickens, também ofereceu suas condolências aos familiares das vítimas, segundo a Fox5 Atlanta.