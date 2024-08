Últimos dias para se inscrever em concurso público de Goiás com salários de até R$ 13 mil

Oportunidades são para candidatos desde o fundamental incompleto até o superior completo

Augusto Araújo - 27 de agosto de 2024

Imagem de estudantes indo realizar prova de concurso público. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Os interessados em se inscrever no concurso público da Prefeitura de Baliza, região Oeste de Goiás, devem ficar atentos ao calendário. Isso porque o período para se registrar no certame acaba no próximo domingo (1º).

As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, a partir do dia 1º de agosto de 2024 até o dia 1º de setembro, pelo site do Itame. O valor da taxa varia entre R$ 70 a R$ 120.

Podem se inscrever candidatos desde o nível fundamental incompleto até superior completo. Os salários variam de R$ 1.412 até R$ 13 mil, conforme a escolaridade e função exercida.

A data prevista para a prova objetiva está marcada para o dia 13 de outubro, sendo que, para alguns dos cargos, também haverá prova prática, prova de títulos e prova de aptidão física.

Confira a seguir a lista completa de vagas:

Auxiliar de Limpeza Urbana (05)

Auxiliar de Serviços Gerais (13)

Gari (13)

Motorista de Veículos Leves (06)

Motorista de Veículos Pesados (08)

Operador de Máquinas Leves (05)

Operador de Máquinas Pesadas (04)

Vigilante (07)

Zelador de Cemitério (01)

Auxiliar Administrativo (07)

Eletricista (03)

Mecânico (01)

Merendeira (09)

Motorista de Transporte Escolar (09)

Recepcionista (05)

Agente Comunitário de Saúde – ACS – Assentamento Oziel (06)

Agente Comunitário de Saúde – ACS – Vale do Araguaia (01)

Agente de Combate às Endemias – ACE (02)

Assistente Administrativo (25)

Atendente de Farmácia (01)

Auxiliar de Enfermagem (03)

Auxiliar de Saúde Bucal – ASB (02)

Fiscal de Posturas e Edificações (03)

Fiscal de Vigilância Sanitária (02)

Monitor Escolar (04)

Orientador Social (03)

Técnico em Contabilidade (01)

Técnico em Enfermagem (06)

Técnico em Saúde Bucal (03)

Técnico em Informática (02)

Técnico em Raio – X (01)

Analista Administrativo de Licitação (01)

Analista de Controle Interno (01)

Assistente Social (04)

Educador Físico (01)

Enfermeiro (03)

Engenheiro Civil (01)

Farmacêutico (02)

Fisioterapeuta (01)

Médico – Clínico Geral (03)

Nutricionista (02)

Odontólogo (03)

Professor PII – Apoio Educacional (04)

Professor PII – Ciências da Natureza (01)

Professor PII – Educação Física (01)

Professor PII – Geografia (01)

Professor PII – História (01)

Professor PII – Intérprete de Libras (01)

Professor PII – Língua Inglesa (01)

Professor PII – Língua Portuguesa (01)

Professor PII- Matemática (01)

Professor PII – Pedagogo (09)

Psicólogo (02)

Supervisor de Ensino (01)

Para mais informações a respeito do concurso público, leia o edital.