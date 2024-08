Homem mobiliza policiais militares após mentir que teve a moto furtada em Anápolis

Suspeito foi detido e encaminhado até a Central de Flagrantes

Gabriella Pinheiro - 28 de agosto de 2024

Rua Elias Gomes, em Anápolis. (Foto: Reprodução/ Google Street View)

A aparente denúncia sobre o roubo de um veículo mobilizou policiais militares e teve reviravolta, após as autoridades descobrirem que, na verdade, tudo foi fruto de uma desentendimento entre familiares, ocorrido na madrugada desta quarta-feira (28), em Anápolis.

A situação se desenrolou em torno de 01h quando um homem, de 40 anos, acionou as autoridades, por meio do número 190, para relatar que a motocicleta dele havia sido roubada por um terceiro.

De imediato, equipes da PM iniciaram as diligências na tentativa de encontrar o veículo. Foi a partir desse momento que a história teve um desfecho fora do esperado.

Ao se dirigirem até o endereço, em uma distribuidora de bebidas, que fica no Setor Vila Santa Maria de Nazareth, eles encontraram um jovem, de 26 anos, que, na verdade, era o verdadeiro proprietário da moto e afirmou que não ter ligado para a polícia.

Neste momento, o cunhado do rapaz, que também estava no local, se apresentou como a pessoa que ligou para Polícia Militar e fez a comunicação falsa do roubo.

Questionado, ele afirmou que teria realizado a ação para tentar solucionar o problema de surto do jovem, que estava completamente alterado e ameaçava se matar.

Diante dos fatos, o cunhado foi detido e encaminhado até a Central de Flagrantes.