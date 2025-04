Identificado homem que morreu após ser esfaqueado no meio da Avenida Tiradentes

Vítima, de 47 anos, estava acompanhada de outra pessoa, que também foi esfaqueada pelo suspeito

Thiago Alonso - 06 de abril de 2025

Viatura da CPE em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Cleiton Parma da Silva, de 40 anos, foi identificada como a vítima que morreu na noite deste sábado (06), após ser esfaqueado no meio da Avenida Tiradentes, no bairro Sítio de Recreio Estâncias Vila Rica, próximo ao distrito de Miranápolis, em Anápolis.

Ele estava acompanhado de Cristiano dos Santos Mota, de 46 anos, quando um homem esfaqueou os dois, fugindo em seguida.

Diante do ocorrido, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) se dirigiram ao endereço, onde encontrar as vítimas feridas, sendo que Cleiton já estava sem vida, sendo possível apenas constatar o óbito.

Cristiano, por sua vez, estava em estado grave e precisou ser encaminhado às pressas pelos socorristas para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), há cerca de 14 km do local do crime.

Guarnições da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) da Polícia Militar (PM) também se deslocaram até a Avenida Tiradentes, a fim de realizar a confecção do boletim de ocorrência.

Durante diligências preliminares, os policiais constataram quem seria o possível autor, um homem de 42 anos, que havia fugido antes mesmo que as viaturas chegassem, sendo necessário iniciar um patrulhamento na região para encontrá-lo.

Assim, após algum tempo, os policiais conseguiram localizar o suspeito escondido no meio do mato, em um lote baldio bem próximo ao local dos esfaqueamentos.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado até uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde foi autuado pelo crime de homicídio simples, pela morte de Cleiton e tentativa de homicídio, por também esfaquear Cristiano.

Agora, ficará a cargo das autoridades competentes a abertura de um inquérito, que deve apurar mais a fundo as circunstâncias do ocorrido.

