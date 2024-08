Mãe denuncia que filho de apenas 6 anos foi abusado por outro aluno dentro de escola em Anápolis

Ao Portal 6, mulher afirmou também que teria sido desacreditada por professora ao levar relato para direção da unidade de ensino

Augusto Araújo - 28 de agosto de 2024

Atualmente Anápolis conta com 108 unidades de ensino.(Foto: Divulgação)

Uma mãe de Anápolis está vivendo uma situação bastante delicada, após ouvir do próprio filho, de 06 anos, que ele estaria sendo vítima de abusos sexuais dentro de uma escola municipal onde estuda.

Ao Portal 6, a mulher apresentou toda a situação. No último sábado (24), a filha mais nova dela, de 05 anos, revelou que o irmão contou para ela sobre o ocorrido.

Assim, a mãe questionou o filho mais velho sobre a veracidade da história da irmã. Ele confirmou e deu mais detalhes sobre o que teria ocorrido de fato.

Segundo a criança, um estudante com idade por volta dos 11 aos 13 anos teria abordado ele em duas ocasiões diferentes no banheiro.

Dentro do local, o aluno mais velho teria forçado o garotinho a realizar sexo oral nele e ainda ameaçado matá-lo caso ele contasse a história para alguém.

Dessa forma, a mãe registrou o caso em uma delegacia em Anápolis e, durante a semana, procurou a unidade de ensino para reportar a situação.

Contudo, o retorno que teve foi bem diferente do esperado. “A escola afirma que meu filho tem falas desconexas e abandonou tratamento no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Mas meu filho nunca fez tratamento no CAPS. Ele está há dois anos na fila de espera para um tratamento de ansiedade no SUS”, relatou a mulher.

Ela ainda acusou a instituição de estar dificultando a identificação do outro estudante e que a professora do garotinho estaria desacreditando o relato da mãe.

Isso porque a mulher refuta a educadora, apontando que não existiriam tais “falas desconexas” e oscilações de humor apresentadas pela trabalhadora.

“Eu levei ele para um psiquiatra, particular, que me afirmou que o caso dele é somente com ansiedade mesmo, não há nada mais grave a ser investigado. Tipo no caso, que ela sempre afirma que meu filho é ‘doido’ ”, destacou.

Por fim, a mãe apontou que já entrou em contato com o Conselho Tutelar, que ficou responsável por encontrar meios de identificar essa criança mais velha, que também pode ser uma vítima dessa situação.

“Eu fui informada na delegacia que provavelmente esse menino que abusou do meu filho também é abusado e pode estar repetindo o que fazem com ele”, afirmou.

Além disso, a mulher destacou que solicitou a mudança do filho para uma outra unidade de ensino, ao entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação (SME).

Em nota ao Portal 6, a pasta confirmou a transferência da vítima e destacou que, de imediato, instaurou uma sindicância para apurar o caso. Confira a resposta na íntegra ao final da matéria.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (DEPAI).

Com a palavra, a Secretaria Municipal de Educação (SME):

A Secretaria Municipal de Educação informa que recebeu a denúncia da própria mãe da criança e, de imediato, instaurou uma sindicância para apurar o caso. Ressalta ainda que atendeu o pedido da mãe para transferência da vítima para outra unidade, enquanto ocorre a investigação.

Além disso, a Secretaria destaca que preza pela segurança dos estudantes e repudia qualquer tipo de violência.