Polícia confirma causa da morte de casal e bebê que pularam de prédio em chamas no Entorno do Distrito Federal

Duas pessoas que estavam no apartamento que pegou fogo foram resgatadas com vida

Gabriella Pinheiro - 28 de agosto de 2024

Luiz Evaldo Lima e Graciane Rosa de Oliveira foram identificados como vítimas do incêndio em Valparaíso de Goiás. (Montagem: Reprodução)

Uma análise feita pela Polícia Científica de Goiás revelou que o casal Luiz Evaldo Lima e Graciane Rosa de Olivera e o bebê de 23 dias, Leo Oliveira de Lima, que pularam de um prédio em chamas, na manhã de terça-feira (27), em Valparaíso de Goiás, morreram vítima de politraumatismo – lesão grave de pelo menos dois órgãos ou duas partes distintas do corpo causada por forças externas ou químicas.

Em entrevista ao Jornal Anhanguera, o perito criminal e superintendente da Polícia Científica de Goiás, confirmou que a queda foi determinante para a morte dos três e que a fatalidade não foi proveniente de fumaças do incêndio.

“Nós já temos como comprovada a questão do politraumatismo e já completamente afastada do incêndio propriamente dito. Em razão não só do exame feito no local, mas também em razão do exame médico local”, disse.

Segundo ele, na análise, não foram encontradas fuligem nas vias respiratórias das vítimas, o que indica que elas não inalaram fumaça do incêndio.

“[Essa conclusão] bate com as informações repassadas pelas testemunhas, em que houve um desespero da família. Infelizmente, nessa tragédia, eles tentaram se salvar ou fugir do incêndio e acabaram perdendo suas vidas”, concluiu.

O incêndio aconteceu no sétimo andar do Bloco E do residencial Parque das Árvores. Duas pessoas que estavam no apartamento que pegou fogo foram resgatadas com vida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 12 pessoas ficaram feridas.

No momento, as autoridades investigam a possibilidade de risco estrutural. Em nota enviada à imprensa, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Valparaíso de Goiás afirmou que o Bloco E passará por vistoria com o objetivo de garantir a segurança dos residentes. Não há previsão de retorno dos moradores.

Devido à magnitude, Bombeiros de Luziânia e do Distrito Federal (DF) estiveram no local e auxiliaram nas operações de combate ao incêndio e resgate das vítimas. A corporação também informou que as causas do incêndio só serão confirmadas após uma perícia técnica.