Veja o que já se sabe sobre o concurso da Guarda Civil Municipal em Goiânia

Serão selecionados 700 profissionais para preencher as vagas do certame

Thiago Alonso - 28 de agosto de 2024

Integrantes da Guarda Civil Municipal de Goiânia. (Foto: Divulgação/Secom)

A Prefeitura de Goiânia divulgou novos detalhes sobre o novo concurso público para a Guarda Civil Metropolitana (GCM), no qual serão preenchidas 700 vagas, dentre elas de início imediato e cadastro reserva.

Por meio de uma publicação no Diário Oficial do Município, foram definidos os representantes da comissão organizadora do certame, que será composta por membros da Secretaria Municipal de Administração, Procuradoria-Geral do Município e da Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia.

Apesar de ainda não ter data divulgada para o início das inscrições, já se sabe que as oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior, com idade entre 18 e 35 anos.

O concurso será realizado por meio de seis etapas, se iniciando com provas objetivas e discursivas. Depois disso, os candidatos passarão por fases com avaliação médica, testes de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social.

Além disso, os concorrentes também deve passar por um curso de formação profissional, como parte essencial para a aprovação final e, consequentemente, seleção dos admitidos.