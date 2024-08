3 signos que não importa o quanto se esforcem, sempre vão terminar solteiros

Dicas são fundamentais para abrir os seus olhos para o seu relacionamento e evitar frustrações futuras

Gabriella Licia - 29 de agosto de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Rheza Aulia)

Na astrologia, alguns signos são frequentemente considerados mais propensos a permanecerem solteiros, não importa o quanto se esforcem. Mas é importante lembrar que isso é uma generalização do Sol e Vênus.

A personalidade de cada pessoa é influenciada por muitos fatores além do signo solar, como a Lua, o Mercúrio, Marte e, principalmente, o ascendente. No entanto, como o Sol são as características gerais e Vênus é mais voltado à parte íntima de alguém em assuntos românticos, é bom se atentar caso ela traga esses signos que listaremos abaixo.

Ficou curioso e quer saber quais são? Aqui vão os signos que costumam ser apontados como mais independentes ou difíceis de se comprometer, por mais que se esforcem para entrar em relacionamentos por aí. Olha só!

3 signos que não importa o quanto se esforcem, sempre vão terminar solteiros:

1. Aquário

Aquarianos são conhecidos por seu espírito livre e desejo de independência incessante. Eles valorizam muito sua liberdade e, muitas vezes, têm dificuldade em se comprometer com relacionamentos que possam limitar seu espaço pessoal.

Os nativos também estão entre os signos que podem ser vistos como emocionalmente distantes, o que pode dificultar a construção de relacionamentos íntimos, por mais que sintam atração por alguém.

2. Sagitário

Sagitarianos são aventureiros e adoram explorar o mundo. Eles têm um forte desejo de liberdade e podem resistir a relacionamentos que os façam sentir-se presos.

Como estão sempre em busca de novas experiências, podem ter dificuldade em se estabelecer com uma única pessoa por muito tempo, tendendo a estar entre os signos menos monogâmicos.

3. Virgem

Ao contrário dos últimos dois, os virginianos tendem a ser muito críticos e perfeccionistas, tanto consigo mesmos quanto com os outros, mas são sim adeptos de um amor duradouro e sólido.

O problema é que eles podem ser tão exigentes na escolha de um parceiro que, muitas vezes, preferem estar sozinhos a se comprometerem com alguém que não atenda aos seus altos padrões.

Além disso, Virgem pode ser um dos signos mais reservados do zodíaco, o que pode dificultar a abertura emocional.

4. Gêmeos

Geminianos são conhecidos por sua natureza dual e curiosidade infinita. Eles adoram conhecer pessoas novas e experimentar diferentes aspectos da vida, o que pode levá-los a ter dificuldade em se fixar em um único relacionamento.

Sua natureza inquieta e a busca constante por novidades podem fazer com que se sintam entediados rapidamente em relacionamentos de longo prazo.

