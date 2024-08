Anapolino é surpreendido ao encontrar animal morto dentro de molho de tomate: “o que é isso?”

Consumidor conversou com Portal 6 relatando o ocorrido logo após comprar o produto

Thiago Alonso - 29 de agosto de 2024

Registro foi publicado nas redes sociais. (Foto: Arquivo Pessoal)

Um cliente anapolino foi pego de surpresa ao encontrar um animal morto dentro de um pacote de molho de tomate da marca Pomarola.

Ao Portal 6, Bruno Gomes contou que a sogra dele comprou o produto na última terça-feira (27), em um supermercado no bairro Parque das Nações, região Oeste de Anápolis.

Contudo, ao chegar à residência e preparar o molho para consumo, a família encontrou algo que parecia ser um inseto morto.

Assustado, o homem imediatamente registrou o ocorrido e divulgou o vídeo nas redes sociais, cobrando um posicionamento da empresa.

“Aí você vai ao mercado, compra o molho e olha o que vem dentro. Explique aí, galera, o que é? Parece um bicho morto. O que vocês acham?”, questionou o consumidor aos seguidores sobre o ocorrido.

Além disso, Bruno ainda reclamou da quantidade do produto, que parece ter vindo reduzida — talvez por conta do item misterioso dentro do pacote.

Após publicar o relato, a Pomarola visualizou a postagem e pediu para Bruno que encaminhasse o caso ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Apesar disso, até o fechamento desta matéria, o problema não foi resolvido.

Diante dessa situação, o Portal 6 entrou em contato com a Cargill, responsável por gerir a Pomarola. A reportagem foi informada que a empresa não foi contatada diretamente pelo consumidor, mas reforçou que todos os produtos passam por um controle de qualidade em todas as etapas da produção.

Confira a nota na íntegra:

“A Cargill tem como propósito alimentar o mundo de forma segura, responsável e sustentável. Levamos esse compromisso muito a sério. Sobre o vídeo mencionado, não fomos contactados diretamente pelo consumidor, o que é essencial para a análise e atendimento. Produtos como esse devem ser armazenados em locais seguros, longe do sol e da umidade e não devem ser adquiridos caso a embalagem esteja corrompida.

Na Cargill, seguimos um controle rigoroso de qualidade em todas as etapas da produção, desde a escolha de fornecedores, processo produtivo e distribuição final dos produtos. A Cargill reafirma seu total respeito, transparência e compromisso com o consumidor, com o foco constante na máxima qualidade de seus produtos. Qualquer dúvida ou informação adicional, nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor está disponível pelo e-mail [email protected] e pelo telefone 0800 648 0808.”