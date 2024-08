Conheça cidade goiana que é a segunda menor em habitantes no Brasil

Localidade perde apenas para Serra da Saudade, que fica em Minas Gerais

Gabriella Pinheiro - 29 de agosto de 2024

Imagem mostra municipio de Anhanguera, em Goiás. (Foto: Divulgação/ Prefeitura)

Localizado a 214 km de Goiânia, está o município que figura como o segundo menor em número de habitantes do Brasil e que, inclusive, por 20 anos – considerando até 2023 – ficou sem nascimento de novos moradores. Trata-se de Anhanguera, que fica no Sudeste goiano.

A localidade possui uma população de 921 e perde apenas a cidade de Serra da Saudade, em Minas Gerais (MG), com 854. Os dados fazem parte do Censo Demográfico 2024 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta quinta-feira (29).

Um dos motivos que encabeça a baixa taxa de natalidade é que a cidade sequer possui um hospital. Por lá, há apenas uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para atendimento.

Por conta disso, as famílias que estão à espera de um bebê acabam se deslocando até outros municípios, como Catalão, que fica a 35 km de distância, para poderem dar à luz.

Mas não é somente nas unidades de saúde que a cidade carece. Um levantamento feito pelo G1, em parceria com a Prefeitura do município, em 2023, listou a quantidade de estabelecimentos comerciais no local.

Para se ter uma ideia, foi constatado que o município possui uma padaria, duas escolas e três supermercados para realizar as atividades do dia a dia.

Já no caso de lazer, foram encontrados apenas quatro bares e três restaurantes – tidos como alternativas para distração da população.