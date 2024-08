Fãs comparam novo namorado de cantora internacional com Biruttão: “de Goiânia para o mundo”

Affair da celebridade chamou atenção e foi comparado com o empresário goiano

Thiago Alonso - 29 de agosto de 2024

Novo namorado de Lana Del Rey foi comparado com Biruttão. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Dona de sucessos mundiais no mundo da música, a cantora norte-americana Lana Del Rey se envolveu em uma polêmica inusitada com um personagem icônico de Goiânia: o Biruttão.

Isso porque a artista — que tem retornado aos holofotes nas últimas semanas — apareceu em uma imagem com um novo affair, que, de acordo com os internautas, possui uma grande semelhança com o excêntrico empresário goiano.

Em uma publicação divulgada no X (antigo Twitter), o usuário Th (@medodealtura) brincou ao ver uma notícia da voz de “Summertime Sadness” de mãos dadas com o possível novo namorado.

“Chegou longe, Biruttão, de Goiânia para o mundo”, brincou o jovem, relacionando o homem com Robson Biruttão, famoso por vídeos excêntricos nas redes sociais e por possuir empreendimentos na capital de Goiás.

O “sósia do Biruttão” foi visto nos bastidores do show da cantora no Reading Festival, no Reino Unido. Antes disso, eles também foram vistos fazendo compras e almoçando juntos em Londres.

chegou longe biruttao de goiania pro mundo https://t.co/u27bZUbUP5 — th (@medodealtura) August 28, 2024

Novo interesse amoroso

A possível nova paixão da cantora é Jeremy Dufrene, um “guia turístico de observação de jacarés” que trabalha em uma pequena empresa em Des Allemands, nos Estados Unidos, conforme apontou o jornal britânico Daily Mail.

Nas redes sociais, seguidores da artista se surpreenderam com o casal, que possui uma diferença de 13 anos de idade. Lana Del Rey tem 39 anos, enquanto Jeremy já está com 52.

Apesar de inusitado, o casal aparentemente já se conhece há algum tempo, como é possível ver em imagens do perfil do interesse amoroso, onde existem fotos dos dois juntos datadas de cinco anos atrás.