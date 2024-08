Funcionária recebe R$ 6 a mais da empresa e fica surpresa com o que aconteceu

Indignada com a situação, ela foi para as redes sociais contar sobre a cobrança

Magno Oliver - 29 de agosto de 2024

(Foto: Captura de Tela / Tik Tok / @ashmani95)

Quando saímos ou somos mandados embora de um trabalho, recebemos os acertos trabalhistas com os cálculos contabilizados tudo certinho, certo?

Só que para a influenciadora Ashley Balley, a história foi diferente. Ela recebeu um depósito trabalhista de US$ 1.000, cerca de R$ 5.600, a mais de seu empregador, gastou o valor e agora a empresa cobra o montante de volta.

Indignada com a situação em que se encontrava, ela resolveu desabafar sobre o ocorrido nas redes sociais.

Funcionária recebe R$ 6 a mais da empresa e fica surpresa com o que aconteceu

Em sua conta no TikTok (@ashmani95), a influenciadora subiu um vídeo de desabafo e os internautas reagiram ao que ela contou ao público.

“Meu empregador quer que eu devolva US$ 1.000, alegando que me pagaram a mais em novembro. Vocês não sabem onde colocam seu dinheiro. Isso não é problema meu”, desabafa ela no vídeo.

Na gravação, ela conta que não pegou a grana de forma intencional e que a transição do seu trabalho integral para um de meio período fez confusão em sua cabeça e ela se atrapalhou com os valores.

Segundo o relato, ela recebeu uma indenização durante esse período, sendo esta uma outra razão para que o dinheiro extra não tenha parecido suspeito.

Nos comentários da publicação, as reações dos internautas foram diversas.

“O fato é que você sabia quando aconteceu e não disse ou fez nada, isso é como roubo e eles podem e vão recuperar o dinheiro de você pela lei”, disse um.

Já outra internauta comentou logo em seguida na publicação: “você sabia, você sabia!”

Confira o vídeo completo da história:

