Nova sede da Câmara de Anápolis vai custar R$ 31 milhões à Prefeitura de Anápolis

Prédio será construído em uma área de 14 mil metros quadrados no Residencial Cerejeira

Pedro Hara - 29 de agosto de 2024

Fachada da Câmara Municipal de Anápolis. (Foto: Reprodução)

A nova sede da Câmara Municipal de Anápolis vai custar R$ 31,4 milhões à Prefeitura.

A homologação do contrato com a Gonar Engenharia foi publicada na edição desta quarta-feira (28) do Diário Oficial.

O valor é R$ 3 milhões abaixo do inicialmente previsto pela Prefeitura de Anápolis na licitação, que estimava um custo de R$ 34,4 mihões.

A nova sede do Legislativo será instalada no Residencial Cerejeiras, em um terreno de 14 mil metros quadrados.

O projeto prevê a construção de 28 gabinetes, além do novo Plenário Teotônio Vilela, com área estimada de mais de mil metros quadrados.