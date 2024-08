Vanderlan recebe R$ 6,7 milhões do PSD para concorrer à Prefeitura de Goiânia

Senador chega a marcar 20% nas pesquisas e lidera alguns levantamentos na capital

Pedro Hara - 29 de agosto de 2024

Vanderlan Cardoso durante sessão no Senado. (Foto: Lindomar Gomes)

Vanderlan Cardoso (PSD) recebeu R$ 6,7 milhões do partido para concorrer à Prefeitura de Goiânia. Entre os sete nomes que concorrem ao Paço Municipal, ele, até o momento, é o que mais recebeu recursos partidários.

Contudo, quando comparado aos demais nomes do partido que disputam o pleito nas capitais, o senador é o segundo na lista, perdendo apenas para Daniel Coelho, que concorre ao Executivo em Recife (PE) e recebeu R$ 7,8 milhões.

Apesar disso, o investimento na campanha não tem se convertido em votos. Daniel ocupa a terceira colocação, com apenas 5% do eleitorado, atrás de Gilson Machado (PL), com 6%, e João Campos (PSB), que lidera com 80%.

Por outro lado, Vanderlan aparece com até 20% nas pesquisas e lidera em alguns dos levantamentos feitos na capital.

Confira os candidatos que mais receberam recursos do PSD nas capitais