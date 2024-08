Anápolis terá jogo decisivo na disputa pelo acesso à Série C, neste sábado (31)

Qualquer vitória simples dará o acesso ao Galo da Comarca. Em caso de empate, disputa será decidida nos pênaltis

Paulo Roberto Belém - 30 de agosto de 2024

Primeiro jogo entre Anápolis e Iguatu (Foto: Edivair Custódio)

O Anápolis Futebol Clube está a uma vitória do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro de 2025.

Neste sábado (31) o Galo da Comarca enfrenta o Iguatu, fora de casa, no Ceará, no jogo de volta válido pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D.

O jogo decisivo está marcado para às 16h, no Estádio Morenão.

No primeiro confronto, realizado no Jonas Duarte no último domingo (25), apesar de ter jogado melhor, o Galo empatou por 1 a 1 com a equipe cearense, eliminando qualquer vantagem.

Qualquer vitória simples dará o acesso ao Anápolis. Em caso de empate, a disputa será decidida nas penalidades alternadas.

Ainda não há confirmação de transmissão por imagens da partida, que será determinada pelo Iguatu.