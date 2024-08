Anápolis F.C. empata com Iguatu no primeiro confronto pelas quartas da Série D

Quem avançar ao final das duas partidas estará classificado para a Série C em 2025

Augusto Araújo - 25 de agosto de 2024

Anápolis enfrentou Iguatu no Estádio Jonas Duarte, neste domingo (25). (Foto: Edivair Custódio Júnior/Anápolis FC)

Em partida realizada no Estádio Jonas Duarte, neste domingo (25), o Anápolis Futebol Clube acabou empatando com o Iguatu, por 1 a 1.

Após um primeiro tempo sem gols, a equipe cearense saiu na frente aos 07 minutos da segunda etapa, com Otacílio Marcos.

No entanto, logo em seguida, André Simplício empatou para o Galo da Comarca. O gol saiu apenas dois minutos após o Iguatu balançar as redes.

Assim, o jogo terminou em igualdade. Dessa forma, a equipe goiana vai ter que suar para se classificar no jogo de volta, previsto para ocorrer no Estádio Morenão, casa do time cearense, no próximo sábado (31).

Vale destacar que o time que passar para as semifinais já estará garantido na Série C de 2025.