Governo de Goiás dilvuga nome de ganhadores de R$ 200 mil em prêmios; veja lista

Programa distribuiu 158 prêmios em dinheiro para consumidores que solicitarma CPF nas compras

Samuel Leão - 30 de agosto de 2024

Sorteio do programa Nota Fiscal Goiana. (Foto: Divulgação)

O sorteio da Nota Fiscal Goiana (NFG), realizado na quinta-feira (29) pela Secretaria da Economia, contou com a participação de aproximadamente 921 mil consumidores que solicitaram o CPF nas compras do varejo até agosto deste ano.

A principal ganhadora da edição foi uma moradora de Santa Helena de Goiás, no Sudoeste do estado. Mirelle Mendes Ribeiro de Matos receberá o prêmio bruto de R$ 50 mil. A vencedora, que concorreu com 16 bilhetes, está inscrita no programa desde maio de 2016.

Os três prêmios de R$ 10 mil foram destinados a Cristiane Rocha Silva, de Mineiros, a André Felipe Stival Bernardo e José Geraldo Viana Barros – ambos residentes em Goiânia.

No total, o programa do Governo de Goiás distribuiu 158 prêmios em dinheiro, incluindo quatro de R$ 5 mil, 50 de R$ 1 mil e cem de R$ 500, somando R$ 200 mil. Veja lista completa aqui.

No total, mais de 3,9 milhões de bilhetes, gerados a partir de notas fiscais emitidas em agosto ou não pontuadas anteriormente, concorreram no oitavo sorteio de 2024. Cada R$ 100 em compras dão direito a um bilhete.

Para concorrer aos prêmios dos próximos sorteios e obter até 10% de desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), basta fazer um cadastro no portal goias.gov.br/nfgoiana e solicitar o CPF na nota fiscal nas compras realizadas no varejo.