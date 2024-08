Moradores de 16 cidades de Goiás podem se inscrever para ganhar casa popular do Governo

Projeto é destinado para famílias de baixa renda e é necessário preencher alguns requisitos

Thiago Alonso - 30 de agosto de 2024

Casas serão distribuídas a custo zero para goianos. (Foto: Octacílio Queiroz/ Agehab)

Moradores de Goiás podem ter direito a garantir a tão sonhada casa própria com custo zero, já na próxima semana, por meio do programa Pra Ter Onde Morar – Construção, do Governo Estadual.

Ao todo, serão disponibilizadas 661 residências em 16 municípios. As obras já iniciaram e devem atender Adelândia, Aloândia, Alvorada do Norte, Aragoiânia, Buritinópolis, Campinorte, Damianópolis, Guarani de Goiás, Heitoraí, Inaciolândia, Itaguari, Mossâmedes, Mara Rosa, Panamá, Santa Rita do Araguaia e São Francisco de Goiás.

O projeto é realizado pela Agência Goiana de Habitação (Agehab), por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e do Gabinete de Políticas Sociais (GPS).

As inscrições se iniciam no próximo dia 03 de setembro e são destinadas a famílias de baixa renda.

Por conta disso, os interessados devem preencher uma série de requisitos, que incluem possuir renda familiar de até um salário mínimo, não possuir imóvel, não ter sido beneficiado em qualquer programa habitacional anteriormente, além de ter o CadÚnico atualizado.

A pasta disponibilizou editais com todos os detalhes sobre as exigências, incluindo o passo a passo do cadastramento.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na sede da Agehab, no Setor Aeroporto, em Goiânia. Os candidatos devem estar portando as fichas e documentações.

Confira a quantidade de casas disponibilizadas em cada município: