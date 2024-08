Onde assistir Corinthians x Flamengo pelo Brasileirão no domingo (1º)

Em posições opostas na tabela, equipes de maior torcida do país se enfrentam a partir das 16h

Augusto Araújo - 30 de agosto de 2024

Corinthians x Flamengo neste domingo (1º) pelo Brasileirão. (Montagem: Rodrigo Coca – SCCP/ Marcelo Cortes – CBF)

As duas maiores torcidas do país vão parar no próximo domingo (1º). Isso porque Corinthians e Flamengo vão jogar pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo acontecerá na Neo Química Arena, casa do Timão, localizada em São Paulo (SP). A bola começará a rolar às 16h.

A equipe anfitriã se encontra em um momento difícil. No 18º lugar, o Coringão fez apenas 22 pontos até e precisa vencer para sair da zona de rebaixamento.

Contudo, o time paulista não ganha há quatro partidas – tendo inclusive perdido as duas últimas. A mais recente foi contra o Juventude, por 2 a 1, pela Copa do Brasil.

Na outra ponta do campeonato, o Rubro-Negro ocupa a 4ª colocação, com 44 pontos. Se triunfar neste domingo, o time pode subir até a vice-liderança.

Em cenário oposto ao Corinthians, os cariocas ganharam os dois últimos confrontos. Na quarta-feira (28), também pela Copa do Brasil, o Flamengo bateu o Bahia por 1 a 0.

A Rede Globo fará a transmissão pela rede de televisão aberta, enquanto o Premiere repercute as emoções do confronto pela TV a cabo. Por fim, a plataforma online Globoplay também transmitirá o duelo ao vivo.