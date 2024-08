Saiba como solicitar cartão de estacionamento para vagas especiais de forma online em Aparecida de Goiânia

Cartão permite o uso de vagas de estacionamento em locais públicos e privados, destinados exclusivamente para veículos que transportem idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência (PCD), gestantes e lactantes

Samuel Leão - 30 de agosto de 2024

A emissão do Cartão de Estacionamento para idosos, pessoas com deficiência, gestantes e lactantes de forma online já é uma realidade em Aparecida de Goiânia. A iniciativa partiu da Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito (SMTA).

O cartão permite o uso de vagas de estacionamento em locais públicos e privados, destinados exclusivamente para veículos que transportem idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência (PCD), gestantes e lactantes, segundo a legislação.

Para solicitar, basta entrar no site da Prefeitura de Aparecida, baixar o requerimento, preencher as informações solicitadas e encaminhar à SMTA via e-mail para o endereço [email protected]. O passo-a-passo, após acessar o site, é clicar em serviços e depois em cidadão, no canto superior direito.

Em seguida, role a tela até chegar na opção SMTA – Publicações e Formulários, em seguida acesse a opção Formulários de Requerimento Cartão Estacionamento – Vaga Especial. Vale ressaltar que o formulário deve ser preenchido sem rasuras.

Na sequência, deve ser enviado juntamente com uma cópia do RG/CPF, comprovante de endereço de Aparecida de Goiânia, laudo médico relacionado à deficiência do requerente, e também alegações e limitações referentes ao tipo de deficiência que possui.

“O cartão garante vaga de estacionamento para o condutor idoso ou deficiente e para o passageiro. Ou seja, o titular do documento não precisa ser necessariamente o condutor. O cartão pode ser usado em veículo próprio ou de terceiros. É importante destacar que o cartão é válido em todo Brasil”, reforça o secretário executivo de Mobilidade e Trânsito de Aparecida, Sérgio Carvalho.

Para retirar o cartão presencialmente, basta comparecer à unidade da SMTA entre segunda e sexta, das 08h30 e 17h30, situada na rua Padre Marcelino Champagnat com a Luís Antônio Garavelo, no Residencial Village Garavelo. Os documentos exigidos são os mesmos listados para o cadastro virtual.

Por fim, o documento também pode ser solicitado no ‘Mutirão de Aparecida’, evento que concentra diversos serviços da administração pública. O prazo para a entrega do cartão é de até 10 dias, podendo ser entregue antes do prazo, e a retirada deve ser realizada na própria SMTA. Terceiros, portando o documento do requerente, também podem retirar o cartão.